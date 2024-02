A empresa apresentou um recurso, na segunda-feira, perante a justiça de Nova Iorque pedindo a exclusão de certos elementos e acusações da denúncia do Times.

"Contrariamente às alegações [...], o ChatGPT de forma alguma substitui a assinatura do The New York Times", argumenta a startup californiana.

No final de dezembro, o jornal iniciou ações legais contra a OpenAI e a Microsoft, principal investidor da empresa que ganhou destaque com o ChatGPT na indústria de tecnologia.

O Times questiona os métodos de desenvolvimento das plataformas de IA generativa, especialmente do ChatGPT, que "se baseia em modelos de aprendizagem em massa construídos copiando e utilizando milhões de artigos do Times protegidos por direitos autorais".

A IA generativa, popularizada pela ferramenta da OpenAI, pode produzir vários tipos de conteúdo (texto, imagens, linhas de código e mais recentemente vídeos, etc.) a partir de simples comandos em linguagem quotidiana.

"A verdade [...] é que o Times pagou a alguém para hackear os produtos da OpenAI. Foram necessárias dezenas de milhares de tentativas para gerar os resultados altamente anómalos que constituem" uma das provas da sua denúncia, apontou a startup na sua petição, à qual a AFP teve acesso.

O jornal "aproveitou 'bugs' [erros de código]", "violou os termos de uso" e forneceu ao ChatGPT "partes dos mesmos artigos que tentava obter", acusou a empresa. "As pessoas normais não usam os produtos da OpenAI dessa maneira", acrescentou.

A OpenAI também afirma que é legal usar material protegido por direitos autorais "na criação de produtos novos, diferentes e inovadores", citando jurisprudência.

Em dezembro, o jornal disse que "para produzir jornalismo de qualidade, o Times investe uma enorme quantidade de tempo, dinheiro, experiência e talento", e que se a sua "capacidade de obter receitas" fosse colocada em dúvida, a qualidade e a quantidade da produção editorial diminuiriam.

Outras organizações e indivíduos entraram com processos semelhantes contra empresas de IA generativa, como o autor de "A Guerra dos Tronos", George R.R. Martin, contra a OpenAI.

"A OpenAI e os demais réus nesses processos acabarão a prevalecer porque ninguém — nem mesmo o 'The New York Times' — tem o direito de monopolizar os factos ou as regras da linguagem", promete a OpenAI.