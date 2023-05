“Elad Dror, atual CEO, irá resignar ao cargo com efeitos imediatos de forma voluntária, tal como declarado anteriormente diante do juiz [de instrução criminal] aquando da sua audição, permitindo assim que a empresa possa continuar a sua atividade sem quaisquer interferências do e no processo em curso, que estimamos que termine sem mais acusações”, referiu a Fortera, em comunicado enviado às redações.

O novo diretor-executivo será anunciado na próxima semana, garantiu. Na sexta-feira, à saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto onde foi ouvido depois de ter sido detido no dia 16, Elad Dror disse aos jornalistas que “vai pagar o milhão de euros” que lhe foi aplicado como medida de coação para poder ficar em liberdade.

Este processo principal da Operação Babel centra-se “na viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a projetos de elevada densidade e magnitude, estando em causa interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros, mediante a oferta e aceitação de contrapartidas de cariz pecuniário”.

Na Operação Babel estão em causa crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, de corrupção ativa e passiva, de prevaricação e de abuso de poder, praticados por e sobre funcionário ou titular de cargo político.