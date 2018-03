A operação a que o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi hoje submetido no Hospital Pulido Valente "decorreu com sucesso", divulgou o seu gabinete.

"O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi esta tarde submetido a uma intervenção cirúrgica a um pulmão, a cargo do dr. Francisco Félix, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente - Centro Hospitalar de Lisboa Norte, operação que decorreu com sucesso, conforme previsto", lê-se numa nota oficial.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a deslocar-se para o hospital, onde Ferro Rodrigues se encontra em convalescença, acrescentou fonte oficial do gabinete do presidente do parlamento.

O boletim clínico de Ferro Rodrigues, que é a segunda figura na hierarquia do Estado, será atualizado diariamente às 13:00, sendo disponibilizado no sítio da internet da Assembleia da República.

O diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente prestará hoje, pelas 19.00, declarações à comunicação social.

O gabinete de Ferro Rodrigues anunciou na terça-feira que o presidente do parlamento seria submetido a uma intervenção cirúrgica a um pulmão, havendo a possibilidade de uma posterior intervenção no outro pulmão, em função da avaliação clínica.

Segundo informou o seu gabinete, "de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia da República, o Presidente Eduardo Ferro Rodrigues será substituído, até ao dia 29 deste mês, pelo Vice-Presidente eleito pelo Grupo Parlamentar a que pertence, neste caso o Deputado Jorge Lacão".

Em caso de necessidade, a substituição do Presidente da Assembleia da República poderá ser prorrogada, especificava a nota.

