“Eu aceitei logo as condições”, admitiu, explicando que “queria que tudo se resolvesse o mais rápido possível” e que entendeu o pedido de sigilo no sentido de não ser colocada em causa a “idoneidade e o bom nome do banqueiro”.

“Não falar no seu nome, no de Carlos Santos Silva e na conta de Andorra”, disse Orlando Figueira, ex-procurador do Ministério Público que está acusado de corrupção e violação do segredo de justiça e falsificação de documento.

Segundo Orlando Figueira, os telefonemas e curtas reuniões serviram para tratarem da cessação do contrato de trabalho, que alegadamente nunca foi cumprido, do pagamento dos impostos inerentes ao acordo e de uma compensação, já que o arguido nunca trabalhou no BPA nem foi para Angola, como estava previsto.

Na véspera de Proença de Carvalho depor como testemunha, o ex-procurador decidiu voltar a explicar ao tribunal os motivos dos cerca de 30 telefonemas e das dez reuniões que disse ter tido com o advogado, em nome de Carlos Silva, presidente do Banco Privado Atlântico.

Posteriormente, em dezembro de 2015 houve outro encontro com Daniel Proença de Carvalho para tratarem de uma compensação pelo facto de o contrato nunca ter sido cumprido, mas que até hoje o pagamento não foi feito, nas palavras de Orlando Figueira.

No dia das buscas a sua casa e da sua detenção, em fevereiro de 2016, Orlando Figueira ligou a Proença de carvalho com a intenção, disse, de ele falar com Carlos Silva “para que este explicasse tudo”.

“Acreditei que Carlos Silva viesse a Portugal para contar que tinha feito um contrato de trabalho comigo e assim matava dois coelhos com uma cajadada, já que no processo também estava envolvido, sem sentido, o nome de Manuel Vicente [ex-vice-Presidente de Angola]”, referiu.

O arguido disse ainda que os honorários do seu primeiro advogado – Paulo Sá e Cunha – seriam pagos por Carlos Silva, segundo indicações de Proença de Carvalho.

Assumindo-se como “ingénuo, frágil e sempre a correr atrás da cenoura”, reconheceu que hoje agiria de maneira diferente e disse entender a posição da acusação.

A sessão da tarde da Operação Fizz começou com a inquirição de Nuno Amado, presidente da Comissão executiva do Millenium BCP, que disse que Orlando Figueira tinha sido contratado com uma avença para o departamento de “compliance” do banco por intermédio do administrador Iglésias Soares.

A contratação do ex-procurador, disse, baseou-se no seu currículo, experiência e perfil e que, enquanto administrador do banco, ninguém lhe pediu para o favorecer.

Neste processo, o ex-procurador do DCIAP está pronunciado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, o advogado Paulo Blanco por corrupção ativa em coautoria, branqueamento também em coautoria, violação de segredo de justiça e falsificação de documento em coautoria.