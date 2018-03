Graça Proença de Carvalho, que é administradora do BPAE desde 2009, disse que assinou o empréstimo de 130 mil euros ao ex-procurador e arguido no processo Fizz depois da proposta do departamento comercial e sem pedidos especiais, nomeadamente do presidente do banco Carlos Silva ou o ex-presidente da sonangol Manuel Vicente.

As condições do crédito, disse, era que o arguido não vendesse a habitação sem conhecimento do banco, a transferência de um depósito de 35 mil euros, juntamente com a hipótese de Orlando Figueira subscrever uma carteira de títulos.

“Em muitas alturas há operações que tomamos muitos riscos. Não havia garantias, havia condições”, referiu a testemunha, acrescentando que a atividade bancária se baseia em “confiança e risco”.