A detenção foi feita em flagrante delito, informam as autoridades num comunicado enviado à imprensa.

A ação foi o “resultado de 12 meses de investigação e visou o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão” no distrito de Lisboa, tendo sido promovida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa em colaboração com o Departamento de Investigação Criminal e do Comando Metropolitano de Lisboa, ambos da PSP.

A investigação está relacionada com o “tráfico internacional, mediação e transformação de armas de fogo”, visando o combate à venda e posse ilícita de armas de fogo em Portugal e na Europa.

Segundo o comunicado da PSP, os detidos “serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, durante o dia de hoje para efeitos de eventual aplicação de medidas de coação”.