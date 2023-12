A Procuradora-Geral da República, no uso das competências conferidas a título excecional (…) determinou a criação de uma equipa mista de apoio às investigações integrantes do Universo ‘Operação Influencer’", lê-se num comunicado hoje divulgado.

A equipa, cuja composição poderá mudar de acordo com as exigências que decorrerem da evolução das investigações, inclui desde já, em exclusividade, dois inspetores da Polícia Judiciária, dois inspetores da Autoridade Tributária e três agentes da PSP.

Conta também, "com caráter prioritário", com o apoio de dois especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da PGR.

No comunicado, a Procuradoria-Geral da República explica que a decisão foi tomada após avaliar, ao longo das últimas semanas, o acervo de elementos de prova, nomeadamente digitais, e tendo em conta que “a complexidade e a natureza dos factos determinam que sejam criadas condições” para que a investigação se desenvolva “com celeridade, de modo integrado e coordenado com reforço da capacidade e da eficácia de resposta”.