No final de um interrogatório judicial, o conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) com funções de juiz de instrução decidiu também aplicar como medida de coação a Rui Rangel o pedido de autorização para se ausentar para o estrangeiro, em virtude de possuir dupla nacionalidade, segundo João Nabais, advogado do magistrado.

Além daquelas medidas de coação, os dois juízes desembargadores continuam sujeitos a termo de identidade e residência.

À saída do tribunal, João Nabais realçou que Rui Rangel não se encontra indiciado por crimes de corrupção nem de recebimento indevido de vantagem.

O juiz, disse o advogado, responde por tráfico de influência, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Questionado pelos jornalistas João Nabais disse que as medidas de coação não estão “longe” do que os advogados previam, independentemente de gostarem ou não delas.

Sobre se a suspensão de funções é uma medida “pesada” o advogado disse que é uma medida de coação “que não é anormal” e é “muito comum em processo penal”. “Está tipificada no código de processo penal”, disse, acrescentado: “obviamente não é uma coisa que agrade a ninguém”.