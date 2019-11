Carlos Santos Silva, amigo de longa data do antigo primeiro-ministro e seu “testa-de-ferro”, segundo a tese do Ministério Público (MP), alega que a prova obtida na averiguação preventiva no âmbito de processos administrativos é nula por intromissão na sua vida privada, falta de controlo do MP e pela não exportação de toda a prova para a fase de inquérito.

“O arguido descobriu pela consulta dos autos ter sido investigado durante mais de uma década em processos administrativos que devassaram por completo a sua vida pessoal, societária e financeira, fazendo tábua rasa das exigências legais prescritas no Código de Processo Penal para a derrogação do sigilo fiscal e bancário”, lê-se no extenso Requerimento de Abertura de Instrução (RAI).

A defesa de Carlos Santos Silva alega que a acusação do Ministério Público se muniu de prova ferida de nulidade ou mesmo proibida para acusar o empresário, de 58 anos.

“O facto do MP não ter posto fim às averiguações prévias logo que surgiu a primeira suspeita de crime público, abrindo de imediato o respetivo inquérito, determina não só as nulidades, mas também a perda do valor probatório carreado para o ´Processo Marquês´”, considera a defesa.

A estratégia da defesa passa por alegar que a quebra do sigilo bancário, as escutas (migradas do “Processo Monte-Branco” e autorizadas no “Processo Marquês”), a localização celular, o varrimento eletrónico e a recolha de imagem são ilegais.