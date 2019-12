"Espero que tenha ficado esclarecido. Disponibilizei-me para esclarecer as dúvidas existentes e responder a todas as questões", declarou aos jornalistas a antiga ministra da Educação (2005-2009).

Maria de Lurdes Rodrigues adiantou que, segundo o seu conhecimento, não há nenhuma acusação no processo Operação Marquês de que o ex-primeiro-ministro a tenha pressionado a tomar qualquer decisão.

A ex-ministra admitiu ter sido confrontada por três tipos de questões: sobre o modo como funciona o Conselho de Ministros e como eram preparadas e tomadas todas as decisões, depois sobre as circunstâncias em que tinha sido criada a Parque Escolar e, por último, sobre como funcionava a Parque Escolar e como eram tomadas as decisões.