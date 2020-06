Num breve comunicado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em conjunto com o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), realiza desde o início da manhã a operação Tânatos.

Segundo a polícia brasileira, “a ação visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa conhecida como Escritório do Crime”.

O Escritório do Crime é um grupo de assassinos que ficou conhecido no Brasil com a morte da ativista Marielle Franco, em 2018.

O grupo criminoso era liderado por Adriano da Nóbrega, um ex-agente da Polícia Militar morto em fevereiro passado numa ação de busca e captura na Baía e que era suspeito de participar na morte de Marielle Franco.