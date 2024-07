O Tribunal da Relação do Porto (TRP) decidiu hoje manter em prisão preventiva Fernando Madureira, ex-líder da claque do FC Porto Super Dragões, e libertar Hugo Carneiro, conhecido por ‘Polaco’, no âmbito da Operação Pretoriano.

Chegada ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de veículos celulares da Polícia com alguns de detidos da operação "Pretoriano", no Porto, 02 de fevereiro de 2024 FERNANDO VELUDO/LUSA