Guaidó explicou que o político guatemalteco pretendia visitar a Venezuela para falar da “emergência humanitária complexa" que afeta o país e que "é um Presidente que quer ajudar os venezuelanos".

Por outro lado, o deputado opositor Tomás Guanipa, condenou a "ação da ditadura" de "fechar as portas aos democratas do mundo" enquanto "abre as fronteiras para que grupos guerrilheiros e irregulares entrem".

O também opositor Freddy Guevara pediu aos venezuelanos "entendam muito bem o que significa que o Presidente da Guatemala tenha assumido a decisão corajosa de viajar para a Venezuela".

"É uma mensagem muito clara: os democratas do mundo estão a aumentar a pressão, cada dia, com ações cada vez mais audazes, valentes", escreveu na sua conta da rede social Twitter.

O Presidente eleito da Guatemala, Alejandro Giammattei, foi hoje impedido de entrar na Venezuela e expulso do país por funcionários do regime.

A situação foi denunciada pelo próprio, numa mensagem divulgada pelas redes sociais em que explica que foi proibido de entrar no país e escoltado até um avião, no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, o principal da Venezuela.

"Não nos deixaram entrar na Venezuela, escoltaram-nos até à porta e fizeram-me subir a um avião", disse em mensagem acompanhada por um vídeo divulgado no Twitter.

No mesmo vídeo, Alejandro Giammattei envia uma mensagem ao presidente do parlamento e líder opositor Juan Guaidó, reafirmando o seu apoio.

Entretanto foi divulgado um outro vídeo de Alejandro Giammattei onde afirma estar já no Panamá e agradece "a solidariedade de governos e povos amigos da América" que entraram em contacto com ele, e reitera o apoio a Juan Guaido, esperançado de que "as coisas possam resolver-se na Venezuela, para bem do continente americano".

A crise na Venezuela agravou-se desde janeiro último, quando o presidente do parlamento, Juan Guaidó, jurou publicamente assumir as funções de Presidente Interino do país, afastar o Presidente Nicolás Maduro, promover um governo de transição e realizar eleições livres, democráticas e transparentes no país.