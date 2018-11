Esta medida consta da proposta de alteração aos estatutos da empresa, que foi apreciada pelo executivo municipal na reunião privada de hoje.

Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e BE (que têm um acordo de governação da cidade, firmado após as últimas eleições autárquicas), mas foi rejeitado por PSD, CDS e PCP, disseram à Lusa fontes municipais.

O documento refere que, “enquanto concessionária do serviço público de transporte de passageiros de superfície na cidade de Lisboa, a Carris pode, mediante consentimento do município de Lisboa, exercer atividades complementares ou acessórias do objeto da concessão”, e que uma dessas atividades poderá ser a “fiscalização do cumprimento das normas do Código da Estrada nas vias sob jurisdição municipal”.

Esta fiscalização prevê melhorias nas “condições de circulação nas faixas e vias reservadas ao transporte público regular de passageiros, reduzindo as perturbações na circulação, aumentando a velocidade comercial e a regularidade e eficiência do serviço”.