"Arrombaram a porta de Ruslan Shaveddinov, sequestraram-no, colocaram-no num avião e enviaram-no para um lugar em Arjangelsk, onde foi levado num comboio com muitos policiais", escreveu o principal opositor de Putin, Alexei Navalny, na sua conta no Twitter.

Ruslan Shaveddinov, de 23 anos, é um colaborador da organização de Navalny, a Fundação Anti-Corrupção, tendo sido classificado este ano como "agente do exterior" por autoridades russas e investigado por lavagem de dinheiro.

Segundo Navalny, Shaveddinov foi enviado para uma base na ilha de Novaya Zemlya, no Ártico. "Está preso ilegalmente. Um verdadeiro preso político ou exilado", denunciou o líder opositor no seu blog.

O serviço militar é obrigatório na Rússia para homens com menos de 27 anos, mas uma parte significativa dos jovens consegue evitá-lo.

Um porta-voz do comissário militar de Moscovo, Maxim Loktev, informou à agência TASS que Shaveddinov tinha "escapado por muito tempo" do serviço, e que o seu recrutamento repentino estava em conformidade com a lei.