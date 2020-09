O Centro para a Investigação de Baleias, em inglês Center for Whale Research, viu no sábado a cria bebé, apelidada J-57, “a nadar vigorosamente junto da mãe”, explica o The Guardian.

Mãe e cria estavam perto da província canadiana da British Columbia e estimam que a cria tenha nascido na sexta-feira, dia 4 de setembro.

“No dia 5 de setembro, seguimos o relato por um observador de baleias [local] de que uma cria muito pequena tinha sido vista”, explicou o Center for Whale Research.

A orca “Tahlequah estava separada das outras orcas e estava muito evasiva quando cruzou a fronteira com o Canadá“, assim, o Center for Whale Research acabou o “encontro” e desejou à orca mãe e à nova cria "tudo de bom no seu caminho”.

A história desta orca mãe, que carregou a sua cria morta, ficou como que o espelho do luto entre os animais. Tahlequah marcou o percurso da fotógrafa de vida animal Alena Ebeling-Schuld: “O caminho do luto dela foi mais do impactante”, disse a fotógrafa ao The Guardian, sublinhando a “complexidade de emoções animais”.

Mas outros observadores argumentam que descrever esse episódio desta orca como “luto” se trata de antropomorfismo inadequado.