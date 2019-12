Neste distrito alentejano, que conta com 1.140 enfermeiros para uma população de 168 mil habitantes, distribuída por 14 municípios, a Ordem dos Enfermeiros alertou para a falta de recursos humanos e materiais nas diferentes unidades de Saúde.

“Aquilo que encontrámos foi um conjunto de problemas que é transversal também ao país”, mas do qual, “em muitos casos”, já resultaram “consequências dramáticas”, afirmou o presidente da SRSul da Ordem dos Enfermeiros.

Como exemplo, Sérgio Branco aludiu a uma situação ocorrida no Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Montemor-o-Novo, “há cerca de um ano, envolvendo uma criança que acabou por morrer.

“Embora esteja legislado” que a unidade deve funcionar “com um determinado número de médicos e enfermeiros, o facto é que estariam, na altura, um enfermeiro e um médico a prestar cuidados” nesse SUB, frisou.

Na deslocação agora realizada ao distrito de Évora, a Ordem dos Enfermeiros, num comunicado divulgado hoje, explicou ter constatado que “a situação do SUB de Montemor-o-Novo era a mesma que se verificava há cerca de um ano”, quando a criança “foi ali atendida de urgência e logo reencaminhada para Hospital de Évora, devido à gravidade da situação, acabando por falecer no caminho”.

“O SUB continua com apenas um enfermeiro e um médico, quando legalmente deveria estar apetrechado com três enfermeiros, dois médicos e uma viatura SIV. Se fosse este o cenário, provavelmente o drama de há um ano poderia ter sido evitado”, frisou a Ordem.

Sérgio Branco disse que a Ordem dos Enfermeiros vai “fazer um apelo aos colegas que trabalhem em contextos que não se configuram seguros em termos de cuidados de saúde para que peçam a escusa da responsabilidade”, por “falta de recursos humanos ou materiais”.

A falta de enfermeiros nas extensões de Saúde, pois, “das 70 existentes, só há uma que funciona a tempo inteiro”, ou a falta de recursos materiais no Serviço de Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde de Vendas Novas, onde “não existe um aspirador para as vias respiratórias, nem um ventilador, e a enfermeira tem que trazer de casa o aparelho medidor de tensão arterial”, foram outros dos casos apontados pelo presidente da SRSul da Ordem.