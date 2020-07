A OAB pretende que sejam examinadas determinadas condutas que foram reveladas pela imprensa e que dão conta, entre outras situações, de uma relação alegadamente irregular dos procuradores da Lava Jato com o FBI (‘Federal Bureau of Investigation’, agência de inteligência do Governo norte-americano), assim como uma suposta utilização ilegal de um sistema de gravações telefónicas e comunicações pessoais.

No início do mês, o portal de jornalismo de investigação The Intercept Brasil e a agência Pública noticiaram que procuradores da Lava Jato em Curitiba combinaram extradições ilegais, sem passar pelo Ministério da Justiça brasileiro, diretamente com autoridades norte-americanas.

As conversas divulgadas mostram a amplitude da colaboração entre a Lava Jato e as autoridades norte-americanas, e como alguns procuradores da operação estavam mais próximos dos Estados Unidos do que das próprias autoridades brasileiras.

Num diálogo revelado pelo The Intercept e pela Pública, datado de 11 de fevereiro em 2016, o coordenador do grupo de trabalho da Lava Jato, Deltan Dallagnol, enviou ao Escritório de Assuntos Internacionais (OIA, na sigla em inglês) um ‘e-mail’ negociando a possibilidade de extradição de um investigado.