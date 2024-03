A antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins vai ser a nova ministra da Saúde, depois de em dezembro se ter demitido do cargo de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

“Parece-me ser uma excelente escolha, com um perfil adequado para o cargo, que pode trazer alguma estabilidade para a Saúde, que eu acho que é importante nesta altura. Espero que lhe seja dada força política para as reformas que são urgentes de fazer na área da Saúde”, disse à agência Lusa Luís Filipe Barreira.

O bastonário recordou que foi anunciado um plano de emergência para a Saúde, que “tem sido falado na questão do Orçamento Retificativo”.

“Os enfermeiros não foram objetivo de melhoria, nos últimos anos, do ponto de vista da remuneração. Esperamos que, agora, quer do ponto de vista da remuneração, quer da carreira, seja reposta alguma justiça”, sublinhou.

Luís Filipe Barreira assegurou que a OE “está disponível para construir consensos e para valorizar e reconhecer o papel dos enfermeiros no Sistema Nacional de Saúde”.

“O perfil da pessoa que foi escolhida para ministra da Saúde é sempre muito importante, mas mais importante são as políticas e as medidas que ela vier a implementar”, realçou.

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, e os ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse na terça-feira e os secretários de Estado dois dias depois. O debate do programa de Governo está marcado para 11 e 12 de abril.