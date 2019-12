O Tribunal de Contas divulgou hoje um relatório no qual afirma que detetou incorreções nas contas da Ordem dos Enfermeiros no ano de 2015, anterior ao mandato da atual bastonária Ana Rita Cavaco, recusando a homologação das contas desse período.

Face ao relatório relativo às contas de 2015 da OE, hoje conhecido, a atual bastonária, Ana Rita Cavaco, esclarece por escrito que “os factos descritos no referido relatório, que conclui pela recusa da homologação do período referente ao mandato do bastonário Germano Couto, correspondem à situação encontrada pelo atual conselho diretivo, quando tomou posse em janeiro de 2016″.

Ana Rita Cavaco afirma que encontrou “uma estrutura desorganizada, sem procedimentos uniformes e legais” e que “essa situação deu origem a um relatório, que foi entregue ao Tribunal de Contas”.

“A atual bastonária fez questão de colaborar com o Tribunal de Contas, tendo sido recebida em reunião a 23 de junho de 2016, fornecendo toda a documentação solicitada pelo Tribunal”, refere uma nota da OE enviada à agência Lusa.

A Ordem dos Enfermeiros vai mais longe e sublinha que “as recomendações que constam do documento agora divulgado já foram implementadas ao longo dos últimos quatro anos pelo atual conselho diretivo da OE, designadamente um conjunto alargado de medidas consideradas essenciais ao funcionamento da instituição”.