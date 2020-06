Rodrigo nasceu em 07 de outubro de 2019 no Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, com várias malformações graves, como falta de olhos, nariz e parte do crânio, sem que o médico Artur Carvalho, que realizou as ecografias de acompanhamento da gravidez, tivesse detetado ou sinalizado aos pais qualquer problema.

O obstetra que realizou as ecografias numa unidade privada, a Ecosado, tinha já cinco queixas em curso na OM, algumas desde 2013.

Miguel Guimarães, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Santo António, no Porto, mostrou-se preocupado com o tempo de recurso que este caso ainda poderá ter, lembrando que a pena de expulsão não será imediatamente aplicada e que o médico pode continuar a exercer.

“O médico pode recorrer deste despacho de acusação. Pode recorrer para o Conselho Superior, órgão de recurso da OM para questões disciplinares, e depois para os tribunais. A sentença só se aplica a partir do momento em que não haja recurso ou se o médico decidir não recorrer. Preocupa-me, sim, mas é assim que a justiça funciona. Se médico recorrer para o conselho superior da OM, julgo que será rapidamente resolvido. Mas também tem recurso aos tribunais e sobre os tribunais não posso responder”, disse o bastonário.

Miguel Guimarães recordou, a propósito, que o processo de um médico que teve pena de expulsão no Conselho Regional da região Norte “há muitos anos ainda está nos tribunais” para sublinhar a preocupação com a demora.

Questionado se concorda com a decisão tomada pela secção do Sul, Miguel Guimarães disse que “respeitar todas as decisões do Conselho Disciplinar”: “Tenho a certeza que é a decisão mais correta”, frisou.

Já confrontado com as declarações do advogado do obstetra que acusou a OM de estar com esta decisão a esconder o mau funcionamento dos seis Conselhos Disciplinares, o bastonário admitiu que existiram dificuldades a Sul, mas garantiu que “os Conselhos Disciplinares sempre funcionaram bem”.

“Havia uma deficiência no conselho disciplinar da região sul que foi assumida. Tinha muitos processos disciplinares e pode não ter as condições mais adequadas para dar resposta. Se senhor advogado comparar os tempos de resposta dos conselhos disciplinares e tempos de resposta dos tribunais, poderá dizer mais alguma coisa”, referiu.

Por fim, Miguel Guimarães pediu uma investigação ao Ministério Público sobre a ligação da clínica onde Artur Carvalho exercia à Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, mas está a aguardar.

“Parece que afinal não havia convenção, mas pagavam-se estes exames ao médico. É uma situação que mostra descontrolo completo na Entidade Reguladora da Saúde e da ARS de Lisboa e Vale do Tejo”, concluiu.