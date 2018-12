A reunião, que decorrerá a pedido da OM, pretende avaliar a situação das cirurgias adiadas pela greve de enfermeiros que dura há mais de duas semanas, segundo disse à agência Lusa o bastonário Miguel Guimarães.

O representante dos Médicos adiantou ainda que espera que da reunião, que será realizada por videoconferência, saiam “contributos para resolver o problema dos doentes mais graves” que estão a ver a suas cirurgias adiadas.

Já hoje, a Ordem dos Médicos tinha emitido um comunicado a avisar que “há muitos doentes prioritários que não estão a ser operados”, pedindo a divulgação dos casos das pessoas com cirurgias adiadas.

“A Ordem dos Médicos estranha o silêncio do Governo e a passividade do Ministério da Saúde em encontrar uma solução que possa contribuir para encontrar pontes que permitam uma resposta adequada para os doentes com situações clínicas complexas”, refere a Ordem dos Médicos num comunicado enviado à agência Lusa.

A Ordem declara que tem recebido denúncias sobre doentes “com situações clínicas complexas” que têm visto as suas cirurgias adiadas, como consequência da greve dos enfermeiros que começou há duas semanas e que dura até final do mês.