A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai fornecer um plano de apoio de transporte às pessoas com deficiência durante o evento, que decorrerá em Lisboa entre os dias 01 e 06 de agosto.

“Estamos a providenciar agora o plano de apoio [às pessoas com deficiência], porque os transportes públicos adaptados chegam até um certo ponto e depois é preciso haver uma resposta entre o ponto de largada do sistema de transportes públicos e o da entrada dos recintos”, disse à Lusa a coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa, Carmo Diniz.

A também coordenadora do Gabinete de Diálogo e Proximidade do Comité de Organização Local da JMJ Lisboa 2023 acrescentou que o plano está a ser feito e que será divulgado no ‘site’ e na aplicação móvel do evento.

“(…) Os peregrinos depois podem receber diretamente informação através dos gestores de peregrinos. Para os não inscritos, [a informação é recebida] através do ‘site’ e da aplicação”, realçou.

À Lusa, a responsável indicou que serão disponibilizadas “algumas carrinhas adaptadas”, consoante o número de pessoas inscritas.

“Todos os dias os números mudam e as inscrições não acabam até ao dia [do início da JMJ]. Todos os dias podemos ter aqui uma necessidade de alteração da resposta”, salientou.

Carmo Diniz disse ainda que a organização tem “contacto direto” com o grupo de peregrinos inscritos e que os que têm transporte próprio terão os seus veículos credenciados “para ter acesso mais próximo ou (…) quase à entrada dos recintos”.

Sobre os invisuais, a coordenadora indicou que todos os recintos do evento terão uma planta tátil.

“Temos em cada um dos recintos uma planta tátil à entrada da zona reservada, para que as pessoas cegas e com baixa visão possam tomar conhecimento da dimensão do recinto, das entradas e das saídas e das respostas que existem no recinto”, observou.

“Existem também na Cidade da Alegria [em Belém] representações dos confessionários, por exemplo, para perceberem a estrutura dos confessionários, do oratório, do próprio logótipo da JMJ. Existem algumas representações de elementos que consideramos importantes em termos pastorais e da organização e que vão estar disponíveis para, no fundo, serem vistas com as mãos”, acrescentou.

A JMJ conta também com a ajuda da audiodescritora Josélia Neves nos eventos onde vai estar presente o Papa Francisco, entre os dias 02 e 06 de agosto, enquanto as pessoas com surdez serão auxiliadas pelos intérpretes de língua gestual do Santuário de Fátima.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a edição deste ano da JMJ, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.