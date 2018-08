A responsável sublinhou que as línguas estrangeiras oferecidas com maior frequência são espanhol, francês e alemão, mas que estas duas últimas têm menor relevância "em termos económicos" e a língua portuguesa "está acima delas" nesse aspeto.

Esta campanha, que será lançada este ano, tem como objetivo a contabilização exata do número de luso-americanos nos Estados Unidos no próximo censo, em 2020.

Trata-se de “um esforço muito local", afirmou Angela Simões, referindo que uma contabilização mais precisa do número de portugueses em cada distrito vai possibilitar aos grupos "fazerem campanha" em cada escola e contactar os seus representantes políticos.

"Quando se está a apresentar o caso ao conselho escolar, é preciso provar a necessidade. E a melhor forma de o fazer é ter pessoas desse grupo étnico naquela área", referiu a responsável.

Associado à procura pelo ensino de português está um "ressurgimento" do "orgulho" de ser luso-descendente, explicou a dirigente do PALCUS, falando de uma vontade de "reconexão" com as origens.

"As pessoas têm memórias de uma avó a fazer uma receita ou a cantar uma canção e agora querem passar essas memórias e tradições de que se lembram com carinho", adiantou.

Trata-se de uma situação diferente de gerações passadas, referiu, em que "as pessoas não queriam ser reconhecidas como portuguesas, era uma coisa má, queriam ser americanos".

Hoje, afirmou Angela Simões, "será difícil encontrar alguém com vergonha de ser português."

Ainda assim, a promoção do ensino da língua portuguesa nas escolas não estará apenas dirigida a lusodescendentes, mas também a outras nacionalidades, "porque é um benefício para qualquer pessoa e oferece oportunidades de trabalho em vários países diferentes", disse Angela Simões.

A responsável sublinhou ainda a importância do esforço do ex-cônsul geral de Portugal em São Francisco, Nuno Mathias, e do presidente da California Portuguese American Coalition (CPAC), Diniz Borges, que trabalharam para a aprovação de um processo de acreditação de professores de português nos Estados Unidos.

“Agora as pessoas podem acreditar-se para ensinar português. É uma coisa excelente", indicou.