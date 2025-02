Os moradores de uma estrada em Nottinghamshire ficaram perplexos sobre o motivo pelo qual um misterioso prato de bananas continua a aparecer numa esquina uma vez por mês.

As bananas — sempre inteiras, mas descascadas — têm aparecido regularmente na área residencial de Beeston há mais de um ano, dizem os moradores, citados pelo jornal britânico The Guardian, e as pessoas estão ansiosas para descobrir quem as está a deixar lá.

As bananas — cerca de 15 a 20 são deixadas de cada vez — e são colocadas num prato em frente a uma igreja na esquina da Abbey Road e Wensor Avenue, em Beeston, uma cidade a cerca de cinco quilómetros a sudoeste de Nottingham.

Alguns moradores revelaram que não estavam cientes da presença das frutas e passaram pelo local várias vezes sem as ver, outros sublinham que reparam nelas sempre e estão desesperados para saber a história toda.

James Oviedo, morador, revelou ao jornal que as bananas aparecem há dois anos todos os meses.

Uma das principais teorias é que as bananas estão a ser colocadas ali como uma oferta religiosa. Isto porque no hinduísmo oferecer bananas às divindades é uma prática comum, com a fruta a representar abundância, fertilidade e boa sorte. O mel também tem simbolismo no hinduísmo, considerado para adicionar doçura natural e nutrição às oferendas.

Outros moradores acham que talvez alguém esteja a tentar alimentar a vida selvagem local, embora as bananas aparentemente não sejam comidas.