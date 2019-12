Em declarações à agência Lusa, Rui Madureira explicou que a organização começou a reparar em críticas que surgiram nas redes sociais no sábado à noite, que provocaram "surpresa", e que depois de analisado o conteúdo foi verificado que “várias agências de viagens, sites e blogues em Espanha” divulgaram informações que não correspondiam à realidade.

“Pura e simplesmente tinham apanhado as informações que estavam disponíveis nos meios de comunicação social em Portugal, e com traduções livres induziram as pessoas em erro”, disse Rui Madureira, adiantando que estas entidades criaram uma imagem a que a organização é "alheia, numa perspetiva falaciosa do projeto”.

De acordo com o responsável, as entidades em questão já foram contactadas, através do gabinete jurídico e algumas já começaram a retirar a informação inicilamente divulgada.

Rui Madureira indicou ainda que depois das explicações portuguesas às entidades espanholas que tinham apresnetado queixa, algumas já retiraram os processos e pediram desculpa, depois de perceberem que a responsabilidade pelas informações veiculadas não era da organização.

Tendo em conta que no sábado as condições climatéricas “foram muito adversas, com muita chuva”, a experiência dos visitantes, de acordo com Rui Madureira, sofreu “alguns constrangimentos”.

Por essa razão, a organização decidiu “convidar as pessoas que estiveram no sábado, e que o comprovem, para voltarem ao recinto até 12 janeiro”, sem custos.

Em relação às renas, que também estão a ser alvo de críticas por estarem no recinto em determinadas condições, Rui Madureira explicou que os animais “estão devidamente licenciados”, e que pertencem à associação Burro do Magoito, “extremamente idónea e fidedigna na gestão de animais já com vários anos de existência” e que está “lado a lado com a proteção animal”.