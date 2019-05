Em declarações à agência Lusa, no final da apresentação do Relatório Mundial sobre Proteção Social 2017-2019, em Lisboa, o especialista em proteção social da OIT Lisboa disse que o organismo tem verificado que, na Europa, há uma tendência de redução do nível das pensões.

“Temos constatado que tem havido uma redução do nível das pensões que pode colocar em causa, [pode] fazer com essas pensões não sejam suficientes para que os idosos possam ter uma vida condigna e com dignidade”, apontou Nuno Pereira de Castro.

De acordo com o responsável, a OIT está preocupada com o nível de adequação das pensões de velhice num cenário europeu pós austeridade, que trouxe contenção orçamental e “provocou algum stress nos sistemas de proteção social”, ao mesmo tempo que o envelhecimento da população continua a aumentar e há a “redução de algum investimento publico na área social”.

Nuno Castro sublinhou que os anos de austeridade tiveram reflexo na proteção social não só em Portugal, mas em outros países europeus e que, por isso, é necessário intervir no nível de adequação das pensões de velhice, tendo em conta não só o valor das pensões, mas também os anos de trabalho e a carreira contributiva.

O especialista apontou que em cenários de crise económica, a taxa de desemprego aumenta e isso acaba por ter também repercussões negativas nas carreiras contributivas dos cidadãos.