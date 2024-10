"Esperamos uma recuperação gradual do comércio mundial em 2024, mas seguimos vigilantes ante possíveis contratempos, em especial a possível escalada de conflitos regionais como os do Médio Oriente, declarou a diretora da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, num comunicado.

"O impacto poderia ser especialmente severo para os países diretamente envolvidos, mas também poderia afetar indiretamente o custo mundial da energia e as rotas marítimas", acrescentou.

O comércio mundial de bens caiu 1,1% em 2023, atingido pela inflação elevada e as crescentes taxas de juros.

Na previsão atualizada dos dados mundiais, a OMC corrigiu seu prognóstico de crescimento do comércio mundial de mercadorias em 2024 a 2,7% ligeiramente acima dos 2,6% previstos em abril.

A procura por bens foi maior do que o previsto na Ásia e menor do que o esperado na Europa, indicou.

A OMC baixou o prognóstico para 2025 de 3,3% para 3%.

O economista chefe da OMC, Ralph Ossa, disse à AFP que embora haja "risco por toda a parte" para o comércio internacional, "o maior seria o risco geopolítico" pelo conflito no Médio Oriente.

"Se, por exemplo, os preços do petróleo sobem radicalmente, isso certamente afetará a economia e o comércio", disse.

Entretanto, “parece que os mercados não conseguem decidir se devem preocupar-se com os riscos de fornecimento do Médio Oriente ou o que devem pensar sobre a procura da China”.

O ponto fraco da Alemanha

As exportações asiáticas devem crescer este ano até 7,4%, impulsionadas pela China, Singapura e Coreia do Sul, enquanto as exportações japonesas estão estagnadas.

No lado da procura, o aumento das importações chinesas continua moderado, com um aumento mais forte em outras economias asiáticas como Singapura e Malásia.

Entretanto, a Europa projeta uma redução de 1,4% no seu volume exportado em 2024. As importações projetam uma queda de 2,3%.

"Vemos a Europa mais fraca do que o esperado e a Ásia mais forte que o esperado", disse Ossa.

Na Europa, grande parte do lastro vem da Alemanha, disse.

Ossa citou as baixas exportações alemãs de veículos e químicos, especialmente químicos orgânicos.

O setor manufatureiro alemão viu-se afetado pelo aumento no custo da energia após a invasão russa na Ucrânia e a baixa procura externa, agravando o seu declínio.

México e Vietname, os “conetores”

A previsão da OMC destacou a importância crescente dos chamados “países conetores” nas cadeias de suprimentos e no comércio global, especialmente o México e o Vietname, seguidos pela Índia.

Esses países tornaram-se a rota de conexão para as exportações num momento em que a relação comercial entre a China e os Estados Unidos “foi realmente prejudicada”, disse Ossa.

A OMC espera que a normalização da inflação e das taxas de juros impulsione o comércio internacional.

“À medida que o impacto inflacionário recua, devemos esperar uma recuperação na renda e no consumo de todos os tipos de bens, incluindo as importações”, disse o economista da OMC Coleman Nee.

Espera-se que o crescimento real do PIB mundial às taxas de câmbio do mercado permaneça estável em 2,7% em 2023, 2024 e 2025.

A região de crescimento mais rápido este ano deverá ser a Ásia, com 4%, enquanto a Europa terá o crescimento mais lento, com 1,1%.