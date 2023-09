Em plena pandemia da COVID-19, na Penha de França, foram retiradas as mesas e cadeiras da Praça Paiva Couceiro. Uma medida para evitar aglomerações. Três anos depois, as cadeiras e mesas retiradas não foram totalmente repostas. Face à situação, dois jovens decidiram repor os assentos em falta, com cadeiras recolhidas na rua, no lixo ou entregues por outras pessoas. Duraram pouco.

Penha de França, Lisboa.