De Penela da Beira, no distrito de Viseu, António Augusto levou para Alfena, no distrito do Porto, muito mais do que a arte de funileiro, já que foi do seu engenho para aproveitar “sobras das chapas com que fazia as panelas”, transformando-as em “alianças, medalhas e também numa gaitinha para vender nas festas de São Lázaro”, que surgiu a empresa, contou à Lusa o bisneto Joaquim Penela.

Ao engenho do bisavô que até 1918 criou as peças para venda exclusiva na festa juntou-se a vontade do filho José Augusto, “que aos 10 anos começou a fazer brinquedos de castiçais e relógios e também rocas para bebés”, observou o descendente.

“Em 1923 começou a produção contínua do brinquedo em chapa, que ia buscar às sucatas, assim nascendo a Fábrica de Brinquedos de Alfena”, ainda que “só em 1928 tenham começado a vender com caráter mais intensivo”, relatou.

Dessa história familiar, Joaquim Penela guarda a mais antiga tabela de preços da empresa, de 1947, que mostra que comprar 12 rocas “enchidas com pedras que as empregadas iam buscar ao rio Leça”, por exemplo, custava 5,5 escudos.

“Depois de entre 1928 e 1935 terem apostado em material de maior qualidade para conceber os brinquedos, a chegada da II Guerra Mundial e a falta de chapa, desviada para o fabrico das armas, obrigou ao regresso às sucatas”, alimentando a produção a partir de “latas de azeite, conservas ou de tinta”, contou Joaquim Penela, lembrado que a fábrica tinha então 40 funcionários.

A viuvez de José Augusto, pai de dois filhos, fê-lo “voltar a casar depressa porque precisava de quem cuidasse da casa e da descendência”, encontrando companhia na “filha de um marceneiro”, nascendo assim, em 1938, os primeiros brinquedos em madeira na nova fábrica que abriu na freguesia”, lembrou.