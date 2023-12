A CP – Comboios de Portugal anunciou esta sexta-feira que os novos preços para 2024 vão sofrer alterações, com uma subida média de 6,25% nos bilhetes para o Alfa Pendular e o Celta e de 6,43% nos restantes.

Mas estes não são os únicos valores que vão sofrer um acréscimo no novo ano, saiba alguns dos que vão receber acréscimos, sendo que nem tudo são más notícias.

Eis uma lista de aumentos

- O salário mínimo vai subir 60 euros, passando para 820 euros.

- O IRS vai descer para os rendimentos até ao 5º escalão. Fonte: Orçamento do Estado, via Eco e CNN Portugal.

- Os funcionários públicos vão ter aumentos de 3%, sendo o valor mínimo de 52 euros.

- Vão existir aumentos também nas pensões. 6% nas até 1018,52 euros; 5,65% entre os 1018,52 e os 3055,56 euros e 5% nas pensões de 3055,56 a 6111,12.

- O IAS (Indexante dos Apoios Sociais) sobe 29 euros, de 480 para 509,26 euros.

- Complemento Solidário para Idosos (CSI) passa para 551 euros, o que se traduz num aumento de 63,45 euros.

- Prestação Social para a Inclusão (PSI) sobe para 550,7 euros.

- Rendimento Social de Inserção (RSI) sobe até aos 237,25 euros.

- Abono de família sobe 22 euros por mês por criança.

- Subsídio de desemprego passa para um mínimo de 587 e um máximo de 1.270 euros.

- As telecomunicações vão subir, com as três principais operadoras a apontarem para aumentos de cerca de 5%.

- Portagens sobem quase 2%.

- As rendas vão subir 6,94%.

- Os bilhetes de autocarro vão subir, mas os passes não, sendo gratuitos para estudantes até aos 23 anos.

- Eletricidade sobe 3,7% no mercado regulado e deverá descer no mercado livre

- O pão também vai subir, assim como o leite, mas ainda não há dados concretos sobre os aumentos.