O Norte da Europa ocidental, foi doutrinada pela Igreja de Roma (Império Romano do Ocidente), os povos da Rússia foram doutrinados pela Igreja Bizantina, (Império Romano do Oriente).

Certamente que houve “miscegenização” entre ocupantes e ocupados, culturas invasoras e invadidas, que naturalmente ajudaram a manter as diferenças entre os diversos povos europeus, mas criou-se um denominador comum, subjacente numa base religiosa comum que no ocidente perdurou até ao século XVI.

Podendo ser ou não relevante, os dois grandes acontecimentos, em termos culturais e civilizacionais, que ocorreram no mundo europeu nos séc. XIV e XV nenhum teve origem nos povos nórdicos. Foram eles:

1º - O Renascimento, que nasceu na Itália, mais precisamente na Toscânia (Florença) no início do século XIV,

2º - Os Descobrimentos, que nasceram em Portugal, no início do século XV.

Portanto até ao século XV a Europa do Sul mostrava ainda estar na vanguarda cultural, da inteligência e da ciência, apesar de muitos dos seus territórios serem manifestamente mais pobres que os dos países do norte, com os quais nos gostamos de comparar.

A Reforma Protestante no século XVI, embora sem o pretender, pois não apareceu como objectivo político-económico, contribuiu muito decisivamente para a divisão da Europa: a Europa do Norte, que continuou a crescer e enriquecer e a Europa do Sul, que estagnou e foi empobrecendo.

Este longo preâmbulo procurando condensar 15 séculos de história da Europa, procura em minha óptica ajudar a compreender a Europa de hoje e responder à pergunta inicial – o que faz de nós europeus?

Ser Europeu é acima de tudo um sentimento, seja de vivência ou de proximidade.

Copio um extracto de um texto do açoriano de S. Miguel - Onésimo Teotónio de Almeida em “A Obsessão da Portugalidade”,(pág. 63, Ed. Quetzal): «me sentia micaelense quando fui para a Terceira, senti-me açoriano no Continente e, na Espanha senti-me português. Na América senti-me europeu e, na China sei que me senti ocidental».

Esta pergunta tem também outras respostas, sendo que todas podem estar correctas ou erradas, podendo equacionar

A) - O nascer na Europa.

B) – O viver na Europa

C) – O acreditar nos valores criativos e humanísticos da Europa

D) – O acreditar na sua civilização e vizinhança de 15 séculos.

A), B) –O simples nascer ou viver na Europa não é criador de sentimentos. Pode ser uma mera questão de oportunidade ou necessidade.

C), D) – A Europa, e o europeu médio, onde me incluo, vive hoje entre um passado ainda recente e um futuro que está a começar (o Brexit será um exemplo desta dicotomia).

Os adeptos do “futuro” estão fazendo todo o esforço para o mais rapidamente possível tentar apagar a memória colectiva dos povos europeus, esforçando-se por reescrever a história de modo a que, fazendo-os perder os seus valores antigos “retrógrados e reaccionários” aceitem sem questionar qualquer nova ideologia que lhes queiram impor – seja politica, social, ou moral.

Os conservadores, não necessariamente mais velhos em idade, recusam esta via evolutiva. Acreditam que se pode evoluir mantendo valores e “pergaminhos” do passado.

São aliás os valores e os “pergaminhos” do passado que mantidos no presente nos fazem sentir como cidadãos europeus.

Termino com uma analogia naturalmente muito superficial, quase brejeira, mas que pode ajudar a exemplificar algumas tensões hoje existentes na Europa Comunitária.

Hoje, eu comparo a Europa – UE a um condomínio em que cada País é uma habitação. Há T0, T1….T4, T5, portanto a permilagem de cada habitação é diferente.

Quem vive em condomínio sabe que há uma porta de acesso, há despesas e ganhos comuns, mas há também princípios e regras a cumprir, pelo que essas regras devem com rigor ser definidas em Assembleia de Condóminos, ajustadas no tempo e ao tempo e depois devem ser escrupulosamente cumpridas por todos os condóminos. Dentro de cada habitação deverá haver liberdade para cada um usufruir do seu espaço de acordo com os seus gostos e tradições, sem pôr em causa a estabilidade estrutural, orgânica e funcional do condomínio.

Os convidados ou servidores que cada habitação devem respeitar as regras previamente estabelecidas.

Deixar a porta do condomínio aberta ou não filtrar os convidados e/ou servidores pode ser uma fonte de instabilidade e insegurança do mesmo.