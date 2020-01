De acordo com o documento entregue aos membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), citado pela France-Presse (AFP), António Guterres salienta que “a incerteza prevalece” em relação ao futuro das reformas políticas e que as próximas eleições parlamentares deverão ser organizadas este ano.

“Estou preocupado com os atrasos persistentes na implementação do Acordo de Paz”, afirma o secretário-geral da ONU, destacando as dificuldades do “diálogo nacional inclusivo” e a “crescente insegurança” em todo o país, em particular a “falta de reafetação das forças de defesa e segurança” no norte do Mali.

Guterres acrescenta que “a deterioração da situação de segurança no Mali e na região do Sahel é alarmante”, uma vez que “os grupos terroristas estão a ganhar terreno”, enquanto os “ataques a forças de segurança nacionais e internacionais continuam inabaláveis”.

Segundo o relatório, morreram 193 elementos do exército do Mali entre outubro e dezembro de 2019, correspondendo a um aumento de 116% em relação aos três meses anteriores.