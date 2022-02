Cristina Ferreira, apresentadora do reality show Big Brother Famosos, transmitido pela TVI, confrontou este domingo, na gala semanal, o concorrente Bruno de Carvalho com a acusação de violência doméstica apresentada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género junto do Ministério Público.

Com poucas palavras e em lágrimas, começou por dizer que percebeu agora porque não recebeu uma mensagem das filhas nos anos. "Há sempre uma coisa tão imbecil em torno das coisas que dizem mim", afirmou, ironizando logo de seguida: "é óbvio que eu iria exercer violência doméstica e psicológica em frente a milhões".

"Os meus crimes são sempre crimes de imbecilidade", sublinhou, afirmando que "há olhos com muita maldade".

Bruno de Carvalho foi informado da queixa apresentada pelo próprio advogado, uma cláusula prevista no contrato assinado com a produção do programa, revelou Cristina Ferreira.

Logo após as declarações do antigo presidente do Sporting, Liliana foi chamada ao confessionário e confessou-se "surpreendida" com a queixa apresentada contra Bruno de Carvalho, sublinhando que "só quem está cá dentro é que sabe o que vive aqui".

A concorrente reiterou que "nunca" se sentiu dominada ou subjugada, quando questionada pela apresentadora das acusações.

"Eu costumo dizer que o Bruno é uma pessoa muito intensa [...] e também acho que é muito fácil pegar no Bruno de Carvalho e colocá-lo nesta situação", disse.

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) anunciou hoje que apresentou uma denúncia ao Ministério Público pelo “comportamento ameaçador” de Bruno de Carvalho para com uma outra concorrente do programa Big Brother, Liliana.

Segundo a CIG, entidade que está integrada na Presidência do Conselho de Ministros, o comportamento do concorrente Bruno de Carvalho é “suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física”.

Em comunicado, a comissão adiantou que teve conhecimento de vídeos divulgados nas redes sociais que são retirados do programa televisivo Big Brother, em exibição pela TVI, “onde se pode assistir ao comportamento ameaçador do concorrente Bruno de Carvalho para com a sua namorada, a concorrente Liliana, chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável”.

“No cumprimento das suas competências, a CIG notificou a TVI no sentido de que esta estação televisiva tome de imediato as necessárias diligencias no sentido de pôr termo a esta situação, suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física”, adiantou ainda a comissão, que “apresentou já uma denúncia junto do Ministério Público sobre os factos acima relatados”.