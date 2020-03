"Os miúdos estão com saudades do mar, pedem para ir ver o mar, para fazer surf, mas como nesta fase não é possível, decidimos conectar com eles. Se não podemos ir ao mar, trazemos o mar e o espírito do mar e do surf para dentro de casa", disse à agência Lusa Eurico Gonçalves, da escola Isurf, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

A escola fechou voluntariamente mal se aperceberam da "gravidade da situação", há cerca de três semanas, afirmou, referindo que os surfistas continuaram a fazer surf em grupos pequenos até a sua prática ser proibida.

"Percebemos que os miúdos iriam ter um afastamento prolongado do mar e isso deixou-nos desconfortáveis", contou Eurico Gonçalves.

Assim que descobriram formas de fazer videoconferência, decidiram retomar as aulas, contando com turmas de alunos dos cinco aos 18 anos, separados por diferentes classes.

"Tem sido muito interessante. Primeiro matamos as saudades dos miúdos e eles matam um bocadinho as saudades do mar", conta, referindo que alguns, nas primeiras aulas, até decidiram vestir os fatos de surf.

Nas aulas, os exercícios que fariam em cima da prancha na areia, são feitos no chão.