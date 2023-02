O impacto da longevidade nos serviços de saúde, nos serviços de apoio ao domicílio e nas farmacêuticas não deixa ninguém surpreendido. O preço de se viver mais anos resulta, naturalmente, em receita para as empresas que atuam nestas áreas. O que não estava na antevisão de muitos é que os novos velhos fossem radicalmente diferentes daqueles que os precederam nas gerações anteriores e que essa diferença se tenda a acentuar. E é para aí que apontam alguns dados.

Esta mudança é sobretudo impulsionada pela geração mais nova de mais velhos, aquela que nasceu no início da década de 60 ou um pouco antes. São a geração que inventou a internet – Bill Gates nasceu em 1955, Tim Berners-Lee também – e se é certo que nem todos terão a mesma literacia tecnológica, é também verdade que há uma familiaridade com a tecnologia que muda muita coisa.

Vejam-se alguns exemplos. Na plataforma Reddit pode encontrar-se um grupo como o R/AskOldPeople [perguntem aos mais velhos] onde apenas são admitidos aqueles que nasceram antes de 1980 (sim, o mundo também se está a extremar nisto da idade e quem já não é “mais novo” é por inerência “mais velho”). Este grupo de subreddit tem tido um interesse crescente, à semelhança de outros grupos, noutras plataformas, reunidos em torno de interesses comuns.

O ativismo social não é apanágio da geração Z; já que é também um tema que mobiliza vários grupos de pessoas acima dos 60 anos. É verdade que não são a geração que viveu a primeira vaga de direitos civis e ambientais (nos anos 60 eram apenas crianças), mas são filhos ou irmãos mais novos da geração que os iniciou e hoje reencontram-se em temas como, por exemplo, o ativismo ambiental ou a luta contra a desigualdade.

O Third Act foi criado em 2021 e é um desses grupos. Pode ler-se na sua apresentação: "os americanos experientes são o grupo da população que mais cresce. Todos os dias, 10 mil pessoas passam a ter mais de 60 anos. O que significa que não há como fazer as mudanças necessárias para proteger o nosso planeta e sociedade a não ser que usemos o poder que temos".

A mudança de estilos de vida não decorre apenas da tecnologia ou do envolvimento em causas e chega aos mais velhos do grupo dos mais velhos, nomeadamente na procura por entretenimento. Em Londres, o The Posh Club organiza semanalmente eventos que juntam 100 pessoas durante três horas e meia. Há chá, há champanhe, há música, dança e espetáculos burlescos.

O The Posh Club foi criado por dois irmãos, Simon Casson e Annie Bowden, a pensar na mãe de ambos quando tinha 80 anos, porque se sentia sozinha e sem vida social. O primeiro evento foi feito apenas para ela e algumas amigas, todas entre os 80 e os 90 anos. Foi servido um bom lanche e a conversa estendeu-se por horas, das memórias de vida às músicas e espectáculos que mais gostavam. Nasceu aí o conceito de um espaço que todas as semanas juntasse grupos como elas e hoje são já cinco as localizações.

No dia a dia, a procura por atividades físicas é um dos indicadores dessa mudança. A pesquisa no Google por "aulas de aeróbica aquática perto de mim" aumentou mais de 500% desde 2020, segundo a plataforma Ahrefs, mas outras opções como grupos de caminhada estão também em crescimento.

Não é de estranhar atendendo à demografia dos novos velhos, afinal uma em cada seis pessoas terá mais de 60 anos até 2030. O que faz deste grupo uma das forças demográficas que irá moldar os estilos de vida nos próximos anos.