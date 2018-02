Arrancou esta sexta-feira o 37.º Congresso Nacional do PSD. A família laranja reuniu-se no Centro de Congressos de Lisboa para se despedir de Passos e dar as boas-vindas ao novo presidente Rui Rio. Se o primeiro lembrou os militantes que o problema não estava nele, o segundo descansou os apoiantes colocando um ponto final na discussão sobre um bloco central. A noite começou com divisões do passado e acabou com Santana e Rio a chegarem a acordo para uma lista única ao Conselho Nacional.