No sábado, em reunião da Comissão Nacional do PS, as eleições para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral foram marcadas para 15 e 16 de dezembro e o congresso para o período entre 05 e 07 de dezembro.

Além de Pedro Rodrigues e Óscar Gaspar, que foi secretário de Estado da Saúde e membro do Secretariado Nacional sob a liderança de António José Seguro, o atual ministro da Administração Interna conta também com os apoios do antigo dirigente do Grupo Parlamentar socialista Afonso Candal, do ex-secretário de Estado das Infraestruturas Guilherme Oliveira Martins e do presidente da Junta de Freguesia das Águas Livres (Amadora), Jaime Garcia.

Nos últimos dias, a candidatura de José Luís Carneiro recebeu o apoio do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do ministro das Finanças, Fernando Medina, e de antigos ministros como Adalberto Campos Fernandes, Correia de Campos, José António Vieira da Silva, Capoulas Santos, Constança Urbano de Sousa e Jorge Lacão.

Do atual Governo, destacam-se também os apoios dos secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, da Administração Interna, Isabel Oneto, do Mar, José Maria Costa, e das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

Em relação a ex-secretários de Estado, estão com José Luís Carneiro Alberto Souto de Miranda, Jamila Madeira (membro do Secretariado Nacional do PS), Carlos Zorrinho (eurodeputado e antigo líder parlamentar sob a liderança de António José Seguro), Lacerda Sales, Luís Madeiros, Miguel Freitas e Susana Amador (da direção da bancada do PS).

Ao nível autárquico, o ministro da Administração Interna tem ao seu lado o presidente da Câmara Municipal de Fafe, Antero Barbosa, o presidente da Associação Nacional de Freguesias, Jorge Veloso, assim como os líderes das autarquias de Chaves, Beja, São Brás de Alportel e Castelo Branco, respetivamente Nuno Vaz, Paulo Arsénio, Vítor Guerreiro e Leopoldo Rodrigues. Destaque, também, para o apoio dado pelo antigo deputado e líder do PS/Lisboa, atual presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho.

No parlamento, José Luís Carneiro já recebeu apoio de deputados como Francisco Oliveira, Joaquim Barreto, Luís Soares, Maria Antónia Almeida Santos, Maria da Luz Rosinha, Palmira Maciel, Paula Reis, Romualda Fernandes e Pedro Cegonho.

Entre outros históricos socialistas, estão ao lado da candidatura de José Luís Carneiro o fundador do PS e ex-alto comissário para a Imigração e Minorias Étnicas José Leitão e o advogado Ramos Preto, antigo deputado e presidente da Assembleia Municipal da Amadora.