Presente na cerimónia desta noite, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, considerou que “receber o ‘óscar’ de Melhor Destino Europeu pelo segundo ano consecutivo é algo que enche de orgulho e prova que Portugal continua no top das preferências dos turistas internacionais”.

“A conquista de Melhor Cidade Destino da Europa é histórica para Lisboa, pois já recebemos inúmeros prémios, mas este ainda não tinha sido conquistado. O facto de estarmos a estabelecer os níveis de qualidade a que outras cidades devem aspirar, deixa-nos muito orgulhosos do trabalho que tem sido feito ao longo dos anos”, acrescentou o dirigente, citado em comunicado.

Em 2017, a capital portuguesa recebeu um total de 521 mil passageiros de cruzeiros, segundo o Turismo de Lisboa, que acrescentou que a “expectativa é que esse número possa aumentar este ano, sobretudo o de passageiros que começam ou acabam o cruzeiro na capital portuguesa”.

No final do ano passado, Lisboa tinha sido distinguida nos ‘óscares’ como Melhor Destino Mundial para City Break.

A longa lista de distinções conquistadas, a nível europeu, este sábado por Portugal inclui ainda o melhor destino insular, através da Madeira, e melhor organismo de turismo europeu, pelo Turismo de Portugal.

Os Passadiços do Paiva conquistaram os ‘óscares’ em termos de melhores destinos europeus de aventura e projeto de desenvolvimento, tendo a TAP sigo distinguida pelas ligações à África e América do Sul, assim como a sua revista de bordo Up, enquanto 11 hotéis ultrapassaram os seus concorrentes europeus em diversas categorias.

A Grande Gala final destes ‘óscares’ decorrerá a 01 de dezembro, em Lisboa.

Para o próximo ano será a Madeira a receber a gala das distinções a nível europeu.

Os World Travel Awards surgiram em 1993 para “reconhecer, premiar e celebrar a excelência entre os setores da indústria do turimo”, define a própria organização na sua página de Internet.