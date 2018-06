"Ao manter o título do ano passado, esta é a quinta vez que a Madeira é reconhecida como o Melhor Destino Insular da Europa (2013, 2014, 2016 e 2017), sendo este o terceiro ano consecutivo em que tal distinção se verifica”, refere uma nota da secretaria regional do Turismo e Cultura, a propósito dos World Travel Awards, conhecidos como os "óscares do turismo", atribuídos hoje em Atenas, na Grécia.

O Governo Regional salienta que a “estas cinco distinções associam-se, igualmente e ao longo dos últimos três anos, o reconhecimento da Madeira como Melhor Destino Insular do Mundo, também pelos World Travel Awards”, numa cerimónia que aconteceu no Vietname, em dezembro de 2017.

A secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, e o diretor da Associação da Madeira, Roberto Santa Clara, marcaram presença no evento de sábado em Atenas, onde a governante madeirense se congratulou por a região "ter conseguido manter tal reconhecimento europeu”, segundo o mesmo comunicado.

A governante insular atribuiu o prémio “a toda a população madeirense e porto-santense e, naturalmente, a todo o setor do turismo e a cada um dos profissionais que, diariamente, contribuem para afirmar a diferença, qualidade e identidade do destino”.