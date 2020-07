O Brasil surge com esta classificação, juntamente com a Índia e a África do Sul, no relatório “O vírus da fome: como a covid-19 está a aumentar a fome num mundo faminto”, da organização não-governamental Oxfam, que analisa os impactos da doença em países onde a situação alimentar e nutricional das populações era já extrema antes da pandemia.

De acordo com a ONG, a situação da pobreza e fome no Brasil começou a deteriorar-se em 2015 devido “à crise económica e a quatro anos de austeridade”.

“Até 2018, o número de pessoas que sofriam de fome no Brasil tinha aumentado em 100 mil para 5,2 milhões graças a um forte aumento da pobreza e do desemprego, e a cortes radicais nos orçamentos para a agricultura e a proteção social”, refere-se no documento, que aponta os cortes no programa Bolsa-Família e, desde 2019, “um desmantelamento gradual” das políticas e instituições destinadas a combater a pobreza.

“A pandemia covid-19 foi agora acrescentada a esta mistura já tóxica, causando um rápido aumento da pobreza e da fome em todo o país. As medidas de distanciamento social introduzidas para conter a propagação do coronavírus e evitar o colapso do sistema de saúde pública agravaram a crise económica”, acrescenta-se no estudo.