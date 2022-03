Pacheco de Amorim conseguiu 35 votos favoráveis e Cotrim Figueiredo 108, aquém dos 116 votos necessários para obterem a maioria absoluta e serem eleitos.

O partido liderado por André Ventura, tal como já tinha anunciado, apresentou como nome alternativo ao de Pacheco Amorim o de Gabriel Mithá Ribeiro, que numa segunda ronda, esta tarde, também não foi eleito. Já a Iniciativa Liberal decidiu retirar-se da eleição, não apresentando qualquer nome.

Na segunda votação, o deputado do Chega obteve 37 votos a favor, 177 brancos e 11 nulos.

Adão Silva, do PSD, e Edite Estrela, do PS, foram eleitos para a vice-presidência.

Os resultados para as vice-presidências do parlamento foram comunicados pela secretária da Assembleia da República, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha.

Edite Estrela, deputada do PS eleita pelo círculo de Lisboa, que foi reconduzida no cargo de vice-presidente da Assembleia da República, obtendo em 224 deputados votantes, 159 votos a favor, 59 brancos e seis nulos.

Adão Silva, deputado do PSD eleito pelo círculo de Bragança, alcançou uma votação muito expressiva, que foi saudada com uma salva de palmas por parte de deputados de várias bancadas. O líder parlamentar cessante social-democrata obteve 190 favor, apenas 28 brancos e seis nulos.

João Cotrim Figueiredo desvaloriza chumbo

Em declarações aos jornalistas depois de conhecidos estes resultados, João Cotrim Figueiredo fez questão de desdramatizar o chumbo do seu nome, explicando que a opção de não reapresentar qualquer nome para a segunda votação se prendeu com o facto de “quem não tem confiança à primeira não terá certamente à segunda”.

O presidente liberal quis também “tranquilizar aqueles que votaram na IL” já que o cargo de vice-presidente do parlamento “era uma função com relevo institucional, mas não tem importância política” para o projeto do partido, não representando por isso “um retrocesso”.

“Dá-nos mais força para perceber que vamos ter uma Assembleia da República com uma mesa composta exclusivamente pelos partidos de sempre e pelos grandes partidos que parecem não quererem ver que o mundo à sua volta está a mudar e o panorama político à sua volta também está a mudar”, afirmou.

Assumindo como “uma derrota pessoal”, Cotrim Figueiredo respondeu aos jornalistas que “se há outros motivos políticos, mais estratégicos da parte desses partidos grandes para evitar essa eleição” será preciso perguntar a essas mesmas forças políticas.

“Registamos o resultado, os senhores terão possibilidade de saber que partidos tiveram ou não oportunidade de manifestar confiança nesta candidatura. Para nós dá-nos mais força para continuar um trajeto que sabemos parece não agradar aos partidos do sistema”, enfatizou.

