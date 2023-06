Numa mensagem hoje enviada aos paroquianos das igrejas de São Nicolau e da Madalena, em Lisboa, o padre Mário Rui informa que foi levantado o seu "afastamento preventivo".

"As situações de abuso sexual causaram demasiadas vítimas que arrastam ainda hoje consigo demasiada dor e amargura. Uma só vítima já era demasiado. A Igreja impôs tolerância zero para este cancro moral. Não juntemos a estas verdadeiras vítimas inocentes, que exigem justiça, outras vítimas também elas inocentes", diz o padre na carta enviada aos paroquianos e que o SAPO24 teve acesso.

Em março, Mário Rui Pedras confirmou que estava na lista de alegados abusadores entregue pela Comissão Independente. No entanto, o padre sempre afirmou estar "inocente" e falava em "profunda injustiça", garantindo que tudo faria para "desmascarar" quem o difamou de forma "anónima, caluniosa, sem qualquer elemento útil ou prestável para investigação".

"Nessa denúncia alguém refere ter sido vítima de abusos por mim perpetrados, os quais teriam ocorrido na década de 90, quando frequentava o 8º ano, num colégio da periferia de Lisboa”, diz, acrescentando que “essas imputações são totalmente falsas”.

Mário Rui Pedras diz que ao longo da sua vida sacerdotal não praticou “o que quer que fosse de censurável, seja pelo prisma da lei canónica, pelo prisma da lei civil ou da ética comportamental” e lamentou que a denúncia não tivesse informações, como a identidade da "inventada vítima", o local onde os "falsos abusos" ocorreram e o nome de "potenciais testemunhas".

De acordo com o documento enviado esta quinta-feira, o sacerdote confirmou o levantamento do seu "afastamento preventivo", dizendo tratar-se de uma "medida justa", depois de D. Manuel Clemente ter confirmado o seu regresso ao "exercício público do ministério", no dia 14.