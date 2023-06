O Metro de Lisboa passou a disponibilizar a opção de pagamento 'contactless' nos canais de validação de bilhetes. Porém, esta é a opção menos vantajosa para o utilizador do metropolitano, apesar de ter vantagens práticas.

Segundo o site do Metro de Lisboa, que contém as tarifas atualizadas praticadas pela empresa estatal neste momento, sabe-se que o preço de uma viagem paga com o novo sistema 'contactless' tem o custo de 1,65 euros, o mesmo preço que um Bilhete Carris/Metro, não tendo, no entanto, as mesmas vantagens. No caso do utilizador do Metro optar por comprar um Bilhete Carris/Metro, com recurso ao Cartão Viva Viagem, este é "válido em toda a rede da Carris e do Metro num número ilimitado de viagens durante 60 minutos, contado entre a primeira e a última validação de entrada", de acordo com o Metro. O mesmo não acontece com o novo sistema, que é apenas válido na rede do Metro.

Além disso, o utilizador do Metro pode também optar por carregar o seu cartão Viva Viagem com o sistema Zapping, que também pode ser usado em vários operadores de transporte, ao contrário do sistema 'contactless'. Neste caso, o preço é ainda mais convidativo, situando-se num valor de 1,47 euros por viagem no caso do Metro (sendo diferente em cada operador).

Neste sistema, "cada viagem zapping só permite a utilização de um operador. A mudança de operador implica o desconto de nova viagem Zapping", refere o Metro, sendo possível o carregamento dos seguintes montantes: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 euros.

Recorde-se que, segundo o site do Metro, "o cartão Viva viagem custa 0,50 euros e pode ser utilizado durante um ano para carregamentos". Assim, somando ao custo das viagens o preço do cartão, é financeiramente mais vantajoso utilizar o sistema Zapping a partir das 3 viagens de metro no mesmo ano, face ao novo sistema de pagamentos 'contactless'.

No primeiro caso, somando ao custo do cartão (0,50 euros), devemos considerar o custo de 3 viagens de 1,47 euros/cada (4,41 euros), o que totaliza 4,91 euros. Já com o novo sistema 'contactless', tendo em conta o custo de 1,65 euros para cada viagem, três viagens terão o custo de 4,95 euros. A partir deste ponto, o diferencial nos custos entre ambos os sistemas agrava-se.

A título de exemplo, para uma viagem de Metro e o seu retorno a cada 15 dias, correspondendo aproximadamente a 50 viagens de Metro durante um ano, a poupança na utilização do sistema Zapping pode chegar aos 8,5 euros. Nesta situação, o custo do sistema Zapping com compra do cartão incluída cifra-se em 74 euros, o que compara com os 82,5 euros do sistema 'contactless'.

Contactado pelo SAPO24 sobre esta diferença de tarifas, o Metro de Lisboa esclareceu que "esta nova modalidade de pagamento destina-se a todas as pessoas que pretendam efetuar uma viagem ocasional, única, na rede do Metro de Lisboa, sendo que as viagens continuam a ter o custo normal de 1,65 euros".

Assim, as vantagens do sistema prendem-se essencialmente com a conveniência e a sustentabilidade. Segundo a empresa, as vantagens do novo sistema 'contactless' prendem-se com "poder viajar na rede do Metro, sem necessitar da compra prévia de título de viagem, de forma eficiente e eficaz, melhorando a mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, tanto para os clientes habituais como para os clientes esporádicos. Esta medida visa, também, reduzir substancialmente a utilização de papel, contribuindo para a descarbonização e sustentabilidade ambiental".