“Existem meios disponíveis e identificados, mas a bolsa de recrutamento não está em vigor ao contrário do prometido. As crianças não podem ser reféns de burocracias. O Governo tem de regulamentar, urgentemente, esta matéria”, disse à agência Lusa José Cardoso, presidente da Federação das Associações de Pais do Concelho de Gaia (FEDAPAGAIA).

Esta federação, que junta 86 associações de pais das mais de 100 escolas de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, está a mobilizar os encarregados de educação do concelho para uma reunião na quarta-feira, na qual vão participar, adiantou José Cardoso, o presidente da câmara local, Eduardo Vítor Rodrigues, bem como o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), Filinto Lima.

“Além de um ponto de situação sobre obras nos equipamentos escolares e outras necessidades, perguntaremos aos pais se estão disponíveis, e de que forma, para apoiar a FEDAPAGAIA numa tomada de posição pública junto do Ministério para exigir melhores condições. A principal reivindicação atual é a regulamentação da bolsa de recrutamento para colocar mais assistentes operacionais nas escolas”, descreveu José Cardoso.

Em causa está um instrumento que o Ministério da Educação anunciou em março e que permite substituir os auxiliares em situação de baixa médica, tal como se passa com os docentes.

“Não tem de se abrir concurso nem ir buscar pessoas a tempo parcial. Basta acionar a lista da reserva de recrutamento, contratando por ordem pelo tempo da ausência que está a ser suprida”, explicou, a 21 de março, a então secretária de estado da Educação, Alexandra Leitão.