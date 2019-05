“O que levou à suspensão das obras foi um incumprimento. O empreiteiro tinha 18 meses para fazer as três fases da obra e ao fim de 20 meses nem tinha chegado a metade da primeira fase e estava a reclamar 40% do valor da obra, cerca de 3,3 milhões de euros, e uma extensão do prazo em 14 meses, o que não é de todo aceitável depois de ter levado 20 meses em litigância com a parte escolar”, sublinhou.

Perante esta situação, os pais não querem que a escola entre novamente em concurso público, evitando as burocracias que atrasariam ainda mais esta empreitada já longa.

“Queremos alertar o Governo e os parlamentares que se trata de uma situação excecional, que terá de ter uma solução excecional para ultrapassar todo o processo burocrático. Queremos evitar que vá para novo concurso público, porque só em concurso é capaz de demorar cerca de um ano ou mais para cumprir todos os prazos contratuais”, explicou.