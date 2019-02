“O que nós assistimos aqui hoje foi a uma promessa, não passa de uma promessa para já, da ministra da Saúde a dizer que vai começar a obra no final deste ano e início do próximo, calendarizando as várias etapas, mas estamos fartos de promessas”, vincou Jorge Pires.

O responsável falava à saída de uma reunião no Porto com a ministra da Saúde, Marta Temido, a Associação O Joãozinho, que detém a titularidade da obra, e o Hospital de São João.

Dizendo ter ido para a reunião com a expectativa de que se chegasse a um entendimento entre todas as partes envolvidas relativamente à titularidade da obra, detida pela Associação O Joãozinho, o representante dos pais assumiu que os resultados práticos deste encontro foram poucos, lamentando a ausência do presidente do conselho de administração do hospital.

Visto que não foi alcançado nenhum acordo, Jorge Pires assumiu a desilusão por considerar que este impasse é mais um “passo atrás”.