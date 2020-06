No comunicado é também destacado que estas residências “decorrem de necessidades diagnosticadas a partir do acompanhamento feito pela secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, às equipas da RNAVVD, inclusivamente no contexto da covid-19.

A criação destas estruturas para idosas surge na sequência de um aumento do número de situações de violência doméstica em idosas durante o confinamento provocado pela pandemia de covid-19.

Nos últimos dois anos, segundo a secretaria de Estado, foram acolhidas na RNAVVD cerca de 80 mulheres idosas por ano.

No que diz respeito aos atendimentos em fase de pandemia por covid-19, dos quase 16 mil atendimentos registados, 1.167 correspondem a pessoas com mais de 66 anos.

“A criação destas estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) seguem a mesma lógica interseccional já adotada para a criação respostas específicas para mulheres com doença mental, com deficiência, e vítimas LGBTI [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros] de violência doméstica”, é indicado.