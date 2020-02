Em declarações à agência Lusa, Inês Sousa Real considerou que “há uma suspeição” sobre a administradora de insolvência que “põe em causa a sua idoneidade” e apontou ainda irregularidades à gestão da praça de touros do Campo Pequeno.

A líder parlamentar do PAN lembrou o processo de insolvência no qual o espaço está envolvido, designadamente que, no âmbito deste processo, a praça foi adquirida pelo empresário Álvaro Covões e pelo fundo Horizon Equity Partners, liderado pelos ex-governantes Pires de Lima e Sérgio Monteiro, a participação social da Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequeno (SRUCP).

Entre as irregularidades apontadas, a deputada realçou o processo “muito pouco transparente” da cedência do parque de estacionamento do Campo Pequeno, que “não só foi cedido sem que existissem licenças integralmente pagas” como obteve a licença em menos de uma semana.

“Não existe em Lisboa espaço comercial nenhum que tenha uma licença emitida em menos de uma semana, o que aconteceu com o Campo Pequeno”, sublinhou a dirigente, considerando que existe “um claro favorecimento deste atores que nunca foi esclarecido”.

Inês Sousa Real lembrou ainda a existência de taxas que “caducaram e nunca foram cobradas” e que “ainda assim as licenças foram entregues às lojas”.

Para o PAN, “não faz sentido” que a praça, por ser propriedade da Casa Pia, “tenha uma isenção de IMI que ascende a 12 milhões de euros ao ano". "É muito dinheiro aqui envolvido dos contribuintes e do património”, sustentou.