“As questões da proteção e do bem-estar animal, nomeadamente as que se referem aos espetáculos tauromáquicos, vão continuar a estar na ordem do dia e, na próxima sessão legislativa, traremos outra vez este tema, mas não sei ainda de que forma”, disse o líder do partido Pessoas-Animais-Natureza, que hoje se encontra de visita à Região Autónoma da Madeira.

André Silva vincou, por outro lado, que partido vai propor, na discussão do Orçamento do Estado e pelo quarto ano consecutivo, o fim da isenção de IVA a artistas tauromáquicos.

“É absolutamente indecente que toureiros, matadores, não paguem IVA de uma atividade que reside no mau trato e na brutalização de animais”, afirmou.

O parlamento rejeitou na sexta-feira um projeto de lei do PAN para abolir as corridas de touros em Portugal, diploma que contou, no entanto, com o apoio do Bloco de Esquerda, PEV, oito deputados socialistas e um social-democrata.

“A Assembleia da República está de costas voltadas para a sociedade e é lamentável, no caso do PS e do PSD, terem feito imposição de voto”, disse André Silva, realçando que a maioria dos portugueses é não violenta, progressista e defende que o divertimento do ser humano não pode basear-se em maus tratos e sofrimento em animais.